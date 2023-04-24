الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني لدى باريس بسبب تصريحاته حول شبه جزيرة القرم

أفادت صحيفة Monde، بأن وزارة الخارجية الفرنسية، استدعت اليوم الاثنين السفير الصيني لدى باريس، لو شاي، عقب تصريحه يوم الجمعة الماضي، بأن شبه جزيرة القرم روسية.

وأوضحت صحيفة Monde، أن مدير مكتب وزيرة الخارجية الفرنسية، لويس فاسي، سيستقبل السفر الصيني في مبنى الوزارة، للحصول على توضيح حول تصريحه بأن "القرم روسية الأصل".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استدعاء لو شاي، من قبل وزارة الخارجية الفرنسية مرارا، لتوضيح تصريحاته.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، اليوم الاثنين، بأن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا سوف تستدعي السفراء الصينيين لديها للحصول على توضيحات حول بيان، لو شاي.

جاء ذلك عقب تصريح السفير الصيني لدى باريس، في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية، يوم الجمعة الماضي، بأن "القرم روسية في الأصل، قام الرئيس نيكيتا خروتشوف بوهبها لأوكرانيا كباردة حسن جوار".

المصدر: نوفوستي