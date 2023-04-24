إيطاليا.. حملة وقف تزويد أوكرانيا بالسلاح تحشد أكثر من 15 ألف مؤيد في يومين

أعلن جوزيبي ماستروزو، متحدث اللجنة الإيطالية المنظمة لاستفتاء وقف تسليح أوكرانيا، أن الحملة حشدت تأييد أكثر من 15 ألف شخص في البلاد خلال يومين على انطلاقها.

وقال ماستروزو: "وفقا لتقديرات المتواضعة، جمعنا خلال يومين 15 ألف شخص، مما يعني أننا في الموعد المحدد".

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وأشار إلى أن المنظمين يخططون للتصويت في الاستفتاء على مسألتين، تتعلق الأولى بمسألة تمديد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا بعد نهاية ديسمبر، والثانية بإرسال مساعدات عسكرية للدول "التي لا تلتزم إيطاليا باتفاقيات ثنائية معها".

وأضاف: "هذه شحنات غير قانونية، لكن حكومة ماريو دراجي السابقة تبنتها في نوفمبر بشكل تعديلات على القانون".

وتابع: "نريد من خلال استفتاء منع تمديد هذه التعديلات إلى ما بعد ديسمبر". وفرض حظر على اتخاذ مثل هذه القرارات من قبل الحكومة بدون موافقة البرلمان.

وأمام المنظمين ثلاثة أشهر لجمع التوقيعات، يحتاجون خلالها إلى حشد دعم ما لا يقل عن 500 ألف إيطالي.

وأكد ممثلهم، أنه يجب تقديم التوقيعات إلى المحكمة للتحقق منها.

وأضاف أن مثل هذا التوقيت يجعل من الممكن إجراء استفتاء في ربيع العام المقبل.

المصدر: نوفوستي