بيسكوف: مزاعم وجود شبيه لبوتين كاذبة وصحته تجعلك تتمنى مثلها لنفسك

كذّب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مزاعم وجود شبيه للرئيس فلاديمير بوتين، وأشار إلى أنه يتمتع بصحة يتمناها المرء لنفسه.

وقال: "سمعنا أن بوتين لديه شبيه يعمل بدلا منه... هذا كذب وهراء... كذبة جديدة".

وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشط للغاية، ولا يختبئ في أي مكان. صحة رئيسنا تجعلك تتمنى مثلها لنفسك".

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين في وقت سابق أن الرئيس بوتين تفقد مقر قوات "دنيبر" على محوري خيرسون ولوغانسك، واستمع إلى تقارير القيادة العسكرية هناك، خلال زيارة مفاجئة لمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي