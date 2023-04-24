السجن 18 عاما لرئيس مخابرات كازاخستان السابق

حكمت المحكمة الإقليمية المختصة بالقضايا الجنائية في مدينة أستانا، على الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في كازاخستان كريم ماسيموف، بالسجن 18 عاما.

وذكر المكتب الصحفي للمحكمة، في بيان له اليوم، أنه تمت إدانة ماسيموف بتهمة الخيانة العظمى، والاستيلاء على السلطة بالقوة وإساءة استخدام الصلاحيات الوظيفية.

وقال البيان: "عن طريق إضافة وجمع العقوبات عن كافة الجرائم المرتكبة، فرضت المحكمة عقوبة نهائية على المتهم - السجن لمدة 18 عاما مع مصادرة الممتلكات، والحرمان مدى الحياة من الحق في تقلد مناصب في الخدمة المدنية".

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وكريم ماسيموف يبلغ من العمر 56 عاما، درس في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو في كلية الاقتصاد والقانون، كما درس في معهد بكين للثقافة واللغات (اللغة الصينية الحديثة)، وفي معهد القانون الدولي بجامعة ووهان في الصين (القانون الدولي)، وفي أكاديمية الدولة الكازاخستانية للإدارة المالية والائتمان. وفي التسعينيات عمل في البنوك، وفي عام 2000 أصبح وزيرا للنقل بكازاخستان، وفي عام 2001 نائبا لرئيس الوزراء، ثم كان مستشارا للرئيس السابق نزارباييف (2003-2006)، ثم رئيسا لإدارته (2012-2014)، وبعدها شغل منصب رئيس وزراء كازاخستان (2007-2012 و 2014-2016)، وترأس لجنة الأمن القومي في عام 2016 ، واحتفظ بهذا المنصب بعد تولي قاسم جومارت توكاييف منصب رئيس كازاخستان خلفا لنزارباييف.

المصدر: وكالات