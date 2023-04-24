الدفاع الروسية: تصفية 470 جنديا أوكرانيا وإسقاط 38 مسيرة خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها قتلت نحو 470 جنديا أوكرانيا على خمسة محاور قتال أساسية، وأسقطت 38 طائرة بدون طيار للعدو في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفيما يلي أبرز ما تضمته:

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تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيين، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 92، ومقتل أكثر من 70 جنديا على محور كوبيانسك

إحباط نشاط مجموعتن أوكرانيتين أخريين للتخريب والاستطلاع والقضاء على 60 جنديا على محور كراسني ليمان

استمرار فصائل هجومية روسية في عملياتها بالأحياء الغربية لمدينة أرتيوموفسك على محور دونيتسك، وذلك بدعم من القوات المحمولة جوا وسلاح الجو والمدفعية حيث تجاوز قتلى العدو هناك 280 من الجنود والمرتزقة.

تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيين وإصابة مستودعي ذخيرة تابعبن للواء الآلي 65 ولواء الدفاع الإقليمي 102، ومقتل أكثر من 20 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه

القضاء على 40 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون، وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع

إصابة 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 126 منطقة

ضرب مركز قيادة ومراقبة تابع لكتيبة البندقية المنفصلة 23 في دونيتسك ومركزي اتصالات تابعين للواء الآلي 65 ولواء الاقتحام الجبلي 128 في منطقة زابوروجيه

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 411 طائرة، و228 مروحية، و834 3 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و821 8 دبابة ومدرعة أخرى، و094 1 راجمة صواريخ، و4647 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9721 مركبة عسكرية خاصة. المصدر: RT