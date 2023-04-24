القوات الجوية الأوكرانية: الدفاعات غير قادرة على تغطية كامل أراضي البلاد

اعترفت قيادة القوات الجوية الأوكرانية بأن أنظمة الدفاع الجوي التي يعمل بها الجيش الأوكراني عاجزة عن حماية كامل أراضي البلاد بسبب قلة عددها.

صرح بذلك المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات في حديث لـ Espreso.tv، حيث تابع أن مجموعات النيران المتنقلة هي الخيار البديل لذلك، وقال: "نحن في واقع أنه لا يمكننا تغطية كامل أراضي البلاد بأنظمة الدفاع الجوي، فمنظومات باتريوت تصل، لكن (إس-300) و(بوك) لن تخدم للأبد. ونحن نتحرك تدريجيا لاستبدال مخازن السلاح السوفيتي لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات النيران المتنقلة هي ما يمكننا التعويل عليه الآن".

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واتفق إغنات على أن الأسلحة المستخدمة ضد أوكرانيا "مهما قال المرء، هي أحدث الأسلحة". ووفقا له، فإن الإنتاج الأوكراني يزيد من الزخم، ويتكيف مع حقائق الحرب الحديثة، وخلص إلى أن نفس "المروحيات الرباعية المسيرة" التي يتم إسقاط القنابل اليدوية بها هي اختراع اليوم.

وكانت "فورين بوليسي" قد ذكرت في وقت سابق أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي "هوك" الذي تم نقله إلى أوكرانيا جاء بلا رادارات، ولوحظ أن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي لا يغطي سوى قليل من المدن.

المصدر: نوفوستي