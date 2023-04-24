وزير الخارجية الصيني يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في بكين

أفادت وزارة الخارجية الصينية بأن وزير الخارجية تشين غانغ أجرى لقاء مع النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في موقعها اليوم الاثنين أن تشين غانغ وتيتوف تبادلا أثناء لقائهما في بكين وجهات النظر حول العلاقات الصينية الروسية، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي 13 أبريل الجاري التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الصيني تشين غانغ في سمرقند.

وقال لافروف خلال هذا اللقاء إن العلاقات بين موسكو وبكين تثبت الاستقرار وتكرار الاجتماعات واللقاءات الثنائية له ما يبرره.

المصدر: تاس