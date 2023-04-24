إسرائيل تختار فراشة كرمز وطني

اختيرت فراشة تحمل اللونين الأبيض والأزرق، لتكون رمزيا وطنيا لإسرائيل، بعد تصويت شارك فيه عشرات الآلاف من تلاميذ المدارس وأفراد من عامة الناس.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذا الإعلان جاء بحضور وزير حماية البيئة إديت سيلمان، في الفترة التي تسبق "عيد ميلاد إسرائيل" الخامس والسبعين يوم الأربعاء.

والفراشة التي يتميز ذكورها بألوانها الزرقاء، تطير معظم أيام السنة في معظم أنحاء إسرائيل.

وأجنحة ذكور هذه الفراشة زرقاء في الأعلى مع إطار أسود وبني وهامش أبيض، أما الإناث فعادة ما تكون بنية اللون، مع بقع زرقاء وبرتقالية.

وتفوقت الأنواع المميزة على 139 نوعا آخر من الفراشات، والتي تم تقليصها لاحقا إلى 24، ثم 12.

وانضمت الفراشة الزرقاء إلى "الطائر الهدهد (الطائر الوطني)، وشقائق النعمان (الزهرة الوطنية)، والزيتون (الشجرة الوطنية)، والكلب الكنعاني (الكلب الوطني)، إلى قائمة الرموز الوطنية لإسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"