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مدفيديف: وجود أتباع "بانديرا" في جيش بولندا لن يؤثر على دقة الصواريخ الروسية

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مدفيديف: وجود أتباع
Sputnik
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انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مجددا سلوك السلطات البولندية المعادي لروسيا.

وشدد مدفيديف على أن بولندا ليست سوى كيان معاد لروسيا الاتحادية.

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وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن وجود أتباع "بانديرا" من القوميين المتعصبين الأوكرانيين في صفوف الجيش البولندي، لن يحدث أي تغيير في الوضع.

وقال دميتري مدفيديف: "وجود أتباع بانديرا في الجيش البولندي، لن يؤثر بتاتا على دقة الصواريخ الروسية".

وستيبان بانديرا، كان يتزعم القوميين المتعصبين الأوكرانيين الذين قاتلوا إلى جانب ألمانيا النازية ضد الجيش السوفيتي.

المصدر: نوفوستي

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