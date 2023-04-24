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تركيا تجلي ألفا من رعاياها في السودان عبر إثيوبيا

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تركيا تجلي ألفا من رعاياها في السودان عبر إثيوبيا
Globallookpress
العاصمة السودانية الخرطوم
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بدأت تركيا إجلاء رعاياها من السودان، حيث غادر العاصمة الخرطوم ومدينة ودمدني وسط البلاد، نحو 1000 مواطن تركي برا باتجاه إثيوبيا، تمهيدا لنقلهم جوا عبر مطار أديس أبابا.

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وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي الأوضاع في السودان.

وبحسب بيان الخارجية التركية، فقد بحث الوزيران التطورات في السودان والتعاون في عمليات إجلاء الرعايا.

وأفاد مراسل RT صباح اليوم الاثنين، عن هدوء نسبي يسود العاصمة الخرطوم بعد انتهاء الهدنة التي تزامنت مع عيد الفطر، والتي تم خرقها مرارا.

المصدر: الأناضول+ RT 

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