السفارة الأمريكية تعتبر الانتخابات في شمال كوسوفو "مشروعة"

قالت السفارة الأمريكية في بريشتينا، إن انتخابات هيئات السلطة المحلية في أربع بلديات في شمال كوسوفو، جرت وفقا لقوانين جمهورية كوسوفو رغم مقاطعة السكان الصرب لها.

وأضافت السفارة في بيانها: "تشير الولايات المتحدة إلى أن انتخابات رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في منطقة شمال كوسوفو يوم 23 أبريل، جرت بشكل يتوافق مع دستور كوسوفو ومع القوانين والتشريعات الخاصة بذلك".

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وتابعت السفارة الأمريكية: "نحن ندعم الديمقراطية المتنوعة والشاملة والمتعددة الأعراق في كوسوفو، وقد أكدت الانتخابات على ذلك. ونأسف لعدم استخدام جميع الأطراف لحقوقها الديمقراطية للمشاركة في انتخابات اليوم".

في وقت سابق، قال موقع Kosovo online، إن الانتخابات المحلية في أربع بلديات في شمال كوسوفو وهي بلديات شمال كوسوفسكا-ميتروفيتسا وزفيكان وزوبين- بوتوك وليبوسافيتش، جرت الأحد بدون ناخبين بسبب مقاطعتها من قبل غالبية الصرب المقيمين هناك.

ويشار إلى أن نسبة حضور الناخبين بلغت هناك فقط 3.47%، ومن ضمنهم كان هناك 13٪ فقط من الصرب.

المصدر: نوفوستي