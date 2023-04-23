الأغلبية الصربية تقاطع الانتخابات في شمال كوسوفو

قال موقع Kosovo online، إن الانتخابات المحلية في أربع بلديات في شمال كوسوفو جرت اليوم الأحد بدون ناخبين بسبب مقاطعتها من قبل غالبية الصرب المقيمين هناك.

ونوه الموقع، بأن بلديات شمال كوسوفسكا-ميتروفيتسا وزفيكان وزوبين- بوتوك وليبوسافيتش، تشهد انتخاب نواب المجالس المحلية - الهيئات التمثيلية وكذلك رؤساءها.

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في السابق، كانت الهيئات التمثيلية والتنفيذية للبلديات، تتألف أساسا من مرشحين من حزب القائمة الصربية التي أعلنت هذه المرة مقاطعة الانتخابات بسبب ضغوط واستفزازات السلطات الألبانية في كوسوفو، وحظي رفض المشاركة بتأييد واسع من قبل المواطنين.

في مناطق شمال كوسوفو، يتمتع أكثر من 45000 شخص بحق التصويت، ويشكل الألبان منهم، وفقا لمعطيات بلغراد الرسمية، أقل من 2 في المائة، ومن المتوقع أن تكون المشاركة في التصويت مماثلة.

يجري الاقتراع من الساعة 7.00 (8:00 بتوقيت موسكو) إلى 19.00 (20.00 بتوقيت موسكو) ، وتتم متابعتها من جانب 357 مراقبا من الحركات السياسية والسفارات والبعثات الأجنبية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

المصدر: نوفوستي