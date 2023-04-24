الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تلقت الرد على كل إجراء نفذته ضدنا

أكد مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، أن كافة العمليات التي نفذتها إسرائيل ضد إيران وأصدقائها في المنطقة تم الرد عليها دون استثناء، وأن تل أبيب تدرك ذلك.

وقال العميد نقدي: "منذ فترة طويلة لا يجرؤ الكيان الصهيوني على شن هجوم على لبنان.. وفي الآونة الأخيرة بلغ مستوى الردع أنهم حتى لا يجرؤون حتى على مهاجمة الفلسطينيين، وهذا ما كان قائد الثورة قد أكد عليه بأن الردع الصهيوني قد تآكل، وهذا أيضا ما يؤكده العدو الصهيوني بنفسه بأنه إذا بلغ هذه النقطة فإن سقوطه حتمي".

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وبشأن الوضع الدفاعي الحالي لإيران، قال العميد محمد رضا نقدي "لا يمكن المقارنة بين ما كنا عليه والوضع الذي نحن عليه اليوم مطلقا".

وصرح بأن جنودهم أيام الحرب التي فرضها نظام صدام حسين بدعم أمريكي غربي على إيران من 1980 إلى 1988، كانوا يتوجهون إلى الخطوط الأمامية بأيد خالية، وكانت معداتنا أغلبها من غنائم العدو، وكان العالم يرفض تزويد إيران بأدنى المعدات.

وتابع قائلا: "لكننا اليوم أصبحنا نصنع كل ما نحتاجه من معدات وبأرقى المستويات.. أصبحنا مبدعين في التصنيع الدفاعي".

وأردف بالقول: "يمكننا اليوم أن نقارن أنفسنا بالقوى الدفاعية الكبرى في العالم، ونقول إننا رسخنا قوة رادعة ومستدامة في مواجهة هذه القوى".

وأوضح أن إيران لديها قوات تمتلك الدوافع والمعنويات العالية، وأعداؤهم يفتقدون لهكذا قوات، مشيرا إلى أنه ليس لديهم مشكلة في حشد قوات شجاعة لديها الجرأة على مواجهة العدو، ولكن الإشكال في فائض المتطوعين.

المصدر: موقع "فارس نيوز" الإيراني