الاتحاد الأوروبي يجلي وفده في السودان

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، إجلاء وفد الاتحاد الأوروبي عن العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد.

وقال بوريل إن سفير الاتحاد الأوروبي، أيدان أوهارا، الذي تعرض لهجوم في وقت سابق من الأسبوع سيواصل العمل في السودان.

وأضاف بوريل في تغريدة على "تويتر" أنه مرتاح لأن عملية الإجلاء تمضي قدما بدعم من الخدمة الدبلوماسية الفرنسية والجيش الفرنسي وجيبوتي.

وتابع قائلا: "ما زلنا ملتزمين بإسكات البنادق ومساعدة جميع المدنيين الذين بقوا في الخلف".

Relieved that @EU_Sudan is being safely evacuated from #Sudan.



Grateful to @francediplo & @Armees_Gouv for making this possible, with #Djibouti help. EU Ambassador continues work from Sudan.



We remain committed to silencing the guns and helping all civilians who stayed behind. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

وحث بوريل كلا من قادة الفصائل العسكرية المتناحرة في السودان، على إعلان وقف لإطلاق النار.

وذكر بوريل أنه تحدث إلى الرئيس الفعلي قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع.

كما قال إنه شدد في محادثاته على الحاجة إلى حماية المدنيين في السودان حيث تدور معارك عنيفة هناك منذ أكثر من أسبوع.

كما دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى توفير ضمانات لعملية إجلاء آمن لمواطني الاتحاد الأوروبي من السودان.

Spoke to both General @aftaburhan and @GeneralDagllo urging for an immediate ceasefire.



Also insisted on the need to protect civilians and to guarantee safe evacuation of EU citizens.#Sudan — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

المصدر: RT + وكالات