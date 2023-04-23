3 آلاف مهاجر ينطلقون في مسيرة من جنوب المكسيك (فيديو)

نظم حوالي 3000 مهاجر يوم الأحد مسيرة احتجاجية حاشدة جنوب المكسيك مطالبين بإنهاء مراكز الاحتجاز التي اشتعلت فيها النيران الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل 40 مهاجرا.

وانطلق المهاجرون صباح الأحد من مدينة تاباتشولا القريبة من الحدود مع غواتيمالا، بهدف الوصول إلى العاصمة مكسيكو سيتي للمطالبة بتغيير طريقة التعامل مع المهاجرين.

ويأتي المهاجرون بشكل رئيسي من أمريكا الوسطى وكوبا وفنزويلا والإكوادور وكولومبيا.

واستخدمت السلطات المكسيكية الروتين الحكومي ونقاط التفتيش على الطرق السريعة لتضييق الخناق على عشرات الآلاف من المهاجرين في تاباتشولا، مما يجعل من الصعب عليهم السفر إلى الحدود الأمريكية.

وقال منظم المسيرة إيرينيو موخيكا، إن المهاجرين يطالبون بحل وكالة الهجرة في البلاد التي تم إلقاء اللوم على مسؤوليها وبعضهم متهم بارتكاب جرائم قتل في حريق 27 مارس.

وأطلق موخيكا على مراكز احتجاز المهاجرين اسم "سجون".

وصرحت المهاجرة السلفادورية ميريام أرغويتا، "القتلى في الحريق كان من الممكن أن يكون أي واحد منا.. مات الكثير من أبناء وطني.. كل ما نطلبه هو العدالة، وأن نعامل مثل أي شخص آخر".

المصدر: أ ب