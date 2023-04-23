سيناتور أمريكي: على واشنطن التوقف عن دعم أوكرانيا بلا قيود

دعا السيناتور، بول راند، الإدارة الأمريكية إلى وقف الدعم المحموم لأوكرانيا، مهددا بمعارضة كل حزم المساعدات المستقبلية.

وقال راند على "تويتر" تعليقا على منشور لزميله المشرع مايك لي، الذي كتب أن الولايات المتحدة ليست جزءا من النزاع في أوكرانيا: "سنعارض كل حزم المساعدات المستقبلية ما لم تكن مرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة".

وأشار إلى أن السياسة الأمريكية يجب أن تهدف إلى حل سريع للأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي