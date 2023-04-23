الأمريكيون مستاؤون لاحتمال المواجهة بين بايدن وترامب في الانتخابات المقبلة

أفادت صحيفة "ذا هيل" نقلا عن استطلاع نظّمتاه Yahoo وYouGov بأن الكثيرين من الأمريكيين مستاؤون لاحتمال المواجهة بين جو بايدن ودونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وسُئل الأمريكيون عن المشاعر التي يشعرون بها عند التفكير في أن ترامب وبايدن سيصبحان مرشحين من الجمهوريين والديمقراطيين في انتخابات عام 2024. وطُلب منهم الاختيار من بين الخيارات التالية: التعب، الخوف، الحزن، الأمل، الغضب، الحماس، الفخر، الامتنان.

وقال حوالي 38٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم "متعبون" من فكرة عقد جولة جديدة بين السياسيين الأمريكيين. حوالي 30 ٪ من المشاركين في الاستطلاع يعانون من "الخوف"، ونفس العدد تقريبا يعانون من "الحزن"، و23٪ أخرى من الغضب.

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وهناك عدد أقل بكثير لديهم مشاعر إيجابية من مثل هذه المواجهة المحتملة.

كما سئلوا عما إذا كان الحزب الديمقراطي قد رشح بايدن والحزب الجمهوري رشح ترامب أي من المرشحين سيصوتون له. قال معظم الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع 36٪ إنهم سيصوتون لصالح ترامب، بينما سيصوت 34٪ لصالح بايدن. وقال البقية إنهم لن يصوتوا على الإطلاق، أو لا يعرفون السياسي الذي يفضلونه.

وخلال الاستطلاع أيضا، سُئل المشاركين في الاستطلاع عن كيفية تقييمهم لعمل بايدن كرئيس، فأجاب 50٪ من المشاركين بأنهم "يرفضون بشدة" و44٪ أنهم "يوافقون بشدة" و6٪ آخرون لم يتمكنوا من الإجابة على هذا السؤال.

كما سئل المستطلعون عن الوضع في أمريكا بشكل عام، وقال 58٪ إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تتحرك في الاتجاه الخاطئ، بينما قال 29٪ إنها تسير في الاتجاه الصحيح بشكل عام. وقال 13٪ آخرون أنه ليس لديهم رأي في هذه القضية.

المصدر: إنترفاكس