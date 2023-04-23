موسكو: عدم إصدار واشنطن تأشيرات للصحفيين الروس تجاهل للقانون الدولي

أكدت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة أن واشنطن تجاهلت القانون الدولي بعدم إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نيويورك.

وقالت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيانها: "نعتبر هذه الخطوة بمثابة تجاهل أمريكي آخر للقانون الدولي. ورفض السماح للصحفيين الروس بحضور فعاليات الأمم المتحدة يظهر مرة أخرى الموقف الحقيقي للسلطات الأمريكية تجاه حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

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وأضافت: "نأمل أن تؤدي قيادة الأمم المتحدة والهياكل الدولية المرتبطة بالأمر واجبها فيما يتعلق بهذا الوضع المثير للاشمئزاز واتخاذ الخطوات اللازمة ضد المخالف".

وأكدت أنه من خلال عدم إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس، فإن الولايات المتحدة قد انتهكت مرة أخرى التزاماتها نحو هيئة الأمم المتحدة.

ونوهت إلى أنه "ممثلو وسائل الإعلام الروسية التزموا بجميع الإجراءات والمواعيد النهائية للتقديم، بما في ذلك توفر اعتماد الأمم المتحدة".

المصدر: تاس