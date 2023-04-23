مقتل عسكري أرمني بنيران أذرية

لقي جندي أرمني مصرعه بنيران أذرية يوم الأحد في المنطقة الحدودية بين البلدين، حسب وزارة الدفاع الأرمنية.

وذكرت الوزارة في موقعها على شبكات التواصل: "في صباح 23 من أبريل، تعرض موقع أرمني في منطقة سوتكا (في إقليم جيغاركونيك الحدودي مع أذربيجان)، لإطلاق نار معادي، وفقا للبيانات الأولية، أصيب الجندي في الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأرمينية، أرتيم أرسينوفيتش بوغوسيان، بطلق ناري مميت".

في وقت لاحق، رفضت وزارة الدفاع الأرمينية اتهامات أذربيجانية بأن الجيش الأرمني بادر بإطلاق النار على مواقع أذربيجانية على الحدود.

وأضافت الوزارة: "بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية الذي يفيد بأن القوات المسلحة الأرمينية قامت في 23 أبريل، بفتح نيران أسلحتها على مواقع أذربيجانية واقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود الأرمنية الأذربيجانية هي معلومات مضللة جديدة".

وتقع حوادث تبادل لإطلاق النار بشكل متكرر على حدود بين أرمينيا وأذربيجان. وكان آخر حادث خطير شهدته المنطقة قد وقع في ليلة 13 سبتمبر 2022.

المصدر: ريا نوفوستي.