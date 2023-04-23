زوجة قبطان القارب الترفيهي المفقود في البحر الأحمر: "القراصنة هاجموهم"

أكدت ناديجدا راسينا زوجة قبطان القارب الترفيهي "30 minutes" الذي فقد في البحر الاحمر، لوكالة نوفوستي أن القارب تعرض لهجوم من قراصنة.

في وقت سابق، قالت راسينا إن اليخت الترفيهي الذي يتكون طاقمه من 3 أشخاص اختفى في البحر الأحمر.

وأضافت: "غادرت السفينة المملكة العربية السعودية قبل أسبوع تقريبا وكان من المفترض أن تصل إلى جيبوتي بحلول 19 أبريل، لكنها لم تصل هناك، وفقدت في الطريق ما بين السعودية وإريتريا واليمن".

وأشارت راسينا إلى أنها ناشدت وزارة الخارجية الروسية بطلب المساعدة في البحث عن المواطنين الروس المفقودين.

ولفتت راسينا إلى أن مالك السفينة أطلق نداء استغاثة "SOS"، وساحل البحر الأحمر بأكمله على علم بأن السفينة فقدت، ولكن إريتريا ليس لديها موارد كافية لإرسال طائرات هليكوبتر وقوارب بحث، والوضع في اليمن صعب.

وقال راسينا "لقد تعرض القارب للمداهمة من القراصنة والمجرمين. والمملكة العربية السعودية تلقت هذه المعلومة كحقيقة، لكن بدون توفر أية تفاصيل تساعد في البحث".

المصدر: ريا نوفوستي