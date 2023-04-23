استطلاع رأي: شباب كوريا الجنوبية لا يرون جدوى من توحيد الكوريتين

أظهر مسح نشر الأحد أن حوالي 60% من الشباب في كوريا الجنوبية، لا يعتبرون أن إعادة توحيد الكوريتين ضروري، وسط مأزق في العلاقات بين الكوريتين ومحادثات نزع السلاح النووي.

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ووجد المسح الذي أجرته مجموعة إعلامية مدنية تسمى "بارون ميديا سيتيزن أكشن"، أن 61% من الشباب بين الـ20 والـ30 من العمر يقولون إن إعادة توحيد الكوريتين ليست ضرورية"، بينما يقول 24% منهم إعادة توحيد الكوريتين "ضرورية تماما".

ووفقا للمسح الذي يضم 1,001 شخصا، فإن 88% منهم ليس لديهم آراء إيجابية تجاه كوريا الشمالية، و91% ليست لديهم آراء إيجابية تجاه الصين.

وفي المقابل، 67% كانت لديهم آراء إيجابية تجاه الولايات المتحدة و63% لديهم آراء إيجابية تجاه اليابان.

وبلغ هامش الخطأ في المسح الذي أجرته جمعية البحوث السياسية الكورية (KOPRA) في الفترة من 13 إلى 18 أبريل، ما يزيد على أو يقل عن 3.1 نقاط مئوية.

المصدر: يونهاب