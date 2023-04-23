أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأن سلطات كييف شرعت بنقل معدات باهظة الثمن من مصانع المقاطعة الخاضعة لسيطرتها، كما أنها تحاول بيع أو تدمير ما تبقى منها.

وأضاف روغوف قائلا: "يتم نقل أغلى المعدات وأكثرها قيمة إلى غرب أوكرانيا وبولندا، كل شيء آخر تم تدميره، يدرك نظام كييف أنه لن يحتفظ بالمدينة، لذلك شرع ببيع جميع الأصول الصناعية، ونحن نعتبر هذه الممارسات الأوكرانية سرقة مكشوفة لأصول روسيا الاتحادية".

وأضاف أن نظام كييف، عرض مصنع زابوروجيه للتيتانيوم والمغنيسيوم، للخصخصة العاجلة بشكل رسمي، وكذلك مجمع إيسكرا للأبحاث والإنتاج، الذي يتضمن مكتب تصميم ومصنعا لبناء الآلات الكهربائية.

في وقت سابق، ذكر رزغوف، أن القوات الأوكرانية تكدس معداتها العسكرية في مصانع المعادن ومخازن الحبوب والخضروات في جزء من منطقة زابوروجيه الخاضعة لسيطرتها.

المصدر: نوفوستي