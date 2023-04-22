أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بارتفاع وتيرة انتقال جنود القوات الأوكرانية للقتال لصالح القوات الروسية في المقاطعة.

وأضاف روغوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، "شهدنا في السنوات الأخيرة، انتقال أعداد كبيرة من جنود القوات الأوكرانية، للقتال لصالح القوات الروسية في الخطوط الأمامية، ونشهد في الآونة الأخيرة ارتفاع هذه الوتيرة، فقد مل الناس من القتال من أجل نظام زيلينسكي، ولم يعودا راغبين بفعل ذلك".

وأشار روغوف، إلى أن 8 من القوزاق في لواء الدفاع الإقليمي 110 التابع للجيش الأوكراني، ألقوا أسلحتهم، واستسلموا طواعية، قبل أيام.

وشدد روغوف على أن إدراك سلطات كييف، بأن جزءا كبيرا من سكان مقاطعة زابوروجيه الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، موالون لروسيا، دفعها لنقل جنودها من المقاطعات الغربية إلى هذه المناطق، لضمان السيطرة على خطوط الجبهة فيها.

المصدر: نوفوستي