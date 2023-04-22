مركز المصالحة الروسي يرصد عمليتي قصف في إدلب شمال غربي سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده عمليتي قصف من مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا اليوم الماضي.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف: "تم تسجيل عمليتي قصف خلال اليوم الماضي على مواقع قوات الحكومة السورية في منطقة وقف التصعيد بإدلب من قبل تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي".

وأضاف أن قادة جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، إلى جانب قيادة ما يسمى بحكومة "الإنقاذ السورية"، يواصلون استخدام المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها للمدنيين في مناطقهم لمصالحهم الخاصة.

المصدر: نوفوستي