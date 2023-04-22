أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن القوات الأوكرانية تحشد تعزيزات عسكرية كبيرة في مصانع التعدين بالجزء الذي لا يزال خاضعا لسيطرتها في مقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف: "الجيش الأوكراني استحوذ على جميع المنشآت والمرافق المدنية الكبيرة تقريبا لاستخدامها في حشد المعدات العسكرية. وهذا يشمل مخازن الحبوب ومخازن الخضروات في منطقتي أوريخوفسكي وبولوغوفسكي، وهذا بالحديث فقط عن البلدات والمناطق السكانية على طول خط التماس".

وأضاف: في مدينة زابوروجيه قام الجيش الأوكراني بإخفاء كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات في ورش مصنع "زابوروجستال. هذه مؤسسة ضخمة، تحتوي على عدد كبير من المرافق المغلقة التي لا يظهر للعيان ما بداخلها".

وأشار روغوف في وقت سابق اليوم إلى ارتفاع وتيرة التحاق جنود القوات الأوكرانية بالجيش الروسي في المقاطعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم بسط سيطرتها على ثلاثة أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، وأن قوات كييف لم تعد تسيطر على أكثر من 10% من المدينة الاستراتيجية.

المصدر: نوفوستي