زيلينسكي يفرض عقوبات على 25 مواطنا روسيّا

فرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقوبات شخصية شملت 40 شخصيا من مختلف الجنسيات، بينهم 25 مواطنا روسيا.

وتم إقرار مرسوم بهذا الشأن من مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، ونشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة.

وتشمل القائمة 40 شخصا بينهم 25 مواطنا روسيا، وثمانية من مالي، وأربعة سويسريون، وإيرانيان، وشخص واحد مجهول الجنسية. وبين المواطنين الروس، تشمل القائمة أقارب رجل الأعمال فلاديمير بوتانين وأفراد عائلة السناتور سليمان كريموف.

كما فرضت أوكرانيا عقوبات على قائمة تضم 322 شركة متخصصة في مجال الدفاع والتكنولوجيا في روسيا أبرزها:

مصنع سارانسك للأجهزة الدقيقة، ومصنع سارانسك لتقنيات الإضاءة "ليسما"، وشركة "بلانت بروتون"، ومعهد بارانوف لصناعة محركات الطائرات، ومركز "أوريون" العلمي التقني، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وشركة "راديو بريبور سناب"، والمركز الوطني لتقنية "الليزر" والفيزياء الفلكية، وغيرها.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر القيام بعمليات تجارية، ومنع ترانزيت الشحنات ورحلات الطيران عبر الأراضي الأوكرانية، وحظر المشاركة في عمليات الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات المالية والتجارية، ومنع إخراج الأموال من أوكرانيا، والحرمان من استيراد التكنولوجيا العالية، والحرمان من حقوق الملكية الفكرية، ومن جوائز الدولة الأوكرانية.

علما بأن فترة صلاحية القيود هي 10 سنوات باستثناء مواطني مالي حيث تسري العقوبات عليهم حتى 31 أغسطس من هذا العام.

المصدر: تاس