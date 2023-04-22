القصف الأوكراني على دونيتسك يتسبب بأضرار كبيرة لإحدى المدارس

أفاد عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، بتضرر مبنى مدرسة منطقة كيروفسك، جراء القصف الأوكراني على المنطقة.

وكتب كوليمزين، عبر "تلغرام"، "تضرر زجاج وواجهة المبنى المخصص لتعليم الصفوف الابتدائية، في المدرسة رقم 91، في شارع بيريوزوفا مقاطعة كيروفسك، نتيجة القصف الأوكراني المباشر على مبنى المدرسة".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن فصائل هجومية روسية حررت ثلاثة أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وذكر التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، أن عدد القتلى بين العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة على هذا المحور بلغ نحو 255 خلال يوم.

المصدر: نوفوستي + RT