سيارتو: هنغاريا ساعدت في إجلاء 48 مواطنا أجنبيا من السودان

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن بلاده ساعدت في تنفيذ عملية دولية لإجلاء المواطنين الأجانب من السودان، حيث يستمر النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف الوزير: "تم تنفيذ عملية إجلاء دولية تحت قيادة هنغاريا، شارك فيها دبلوماسيون من دول أخرى".

وذكر الوزير، أنه تم خلال عملية الإجلاء استخدام "سفينة بحرية مملوكة جزئيا لهنغاريا" كان يجب عليها نقل بشكل إجمالي 48 شخصا من الرعايا الأجانب من السودان إلى مصر، من بينهم 14 شخصا من هنغاريا كانوا يمارسون الغوص في السودان، بالإضافة إلى مواطنين من 11 دولة أخرى، معظمهم من الإيطاليين والأمريكيين.

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وقال الوزير: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فغدا سيكونون في القاهرة. وسيصبح بمقدورهم العودة إلى ديارهم".

وأوضح الوزير الهنغاري، أن الدبلوماسيين المصريين لعبوا دورا نشيطا في هذه العملية.

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.

المصدر: تاس