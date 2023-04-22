الولايات المتحدة.. حانات تقاطع ماركة بيرة روج لها متحول جنسيا (صور)

ألغت سلسلة مطاعم Grills في فلوريدا بيرة Bud Light من قائمتها، عقب تعاقد شركة المشروبات مع المتحول جنسيا ديلان مولفاني، للترويج لمشروباتها.

وبرر صاحب المطعم إلغاءه للبيرة Bud Light من قوائمه، بالقول إنه لا يؤيد الشذوذ الجنسي كونه يتعارض مع المعتقدات التوراتية.

وخسرت الشركة الأمريكية التي تنتج بيرة Bud Light حوالي 5 مليارات دولار "410.5 مليار روبل"، بعد قيام المتحول جنسيا ديلان مولفاني، بالترويج للمشروب.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، تراجعت أسهم سلسلة شركات Anheuser-Busch بنسبة 4% تقريبا منذ الـ 31 من مارس.

وذكر أصحاب الحانات الأمريكية، أن الزبائن توقفوا عن طلب بيرة Bud Light، عقب قيام مولفاني، بالترويج للماركة، وحتى حانة نيويورك، المعروفة بمجتمعها المثلي الكبير والنشط، ذكرت أن مبيعات بيرة Bud Light المعبأة في الكؤوس انخفضت بنسبة 58%، وانخفضت مبيعات البيرة المعبأة في الزجاجات من هذه الماركة بنسبة 70%.

كما تخطط شركة Grills Seafood Deck ومالك Tiki Bar للتخلص من جميع المنتجات الإعلانية التي تحمل هذه العلامات التجارية، قائلا: "أشعر بالاشمئزاز مما تفعله وما ستفعله".

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع حديث للرأي شمل 1041 شخصا أن 54% يؤيدون مقاطعة Anheuser-Busch، الشركة التي تنتج Bud Light، في حين عارض 30% ذلك، بينما أعرب 16% أنهم غير متأكدين من قرارهم.

المصدر: RT + dailymail