حركة "غير ماهرة" من النادل أشعلت النيران.. قتيلان و10 مصابين بمطعم في مدريد

قتل شخصان وأصيب 10 آخرون إثر نشوب حريق في مطعم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واندلع الحريق في وقت متأخر الليلة الماضية، بمطعم Burro Canaglia Bar & Resto الإيطالي في حي سالامانكا بوسط المدينة.

#Incendio en restaurante de la Plaza Manuel Becerra. @BomberosMad rescatan a varias personas, clientes y trabajadores, y extinguen el incendio. @SAMUR_PC atiende a 10 personas y confirma el fallecimiento de dos de ellas.



Ampliaremos información pic.twitter.com/1XjfRjkihK — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 21, 2023

وقال شاهد لصحيفة "الباييس" إن الحادث وقع عندما استخدم نادل مادة كحولية ومصدرا للنيران لإضافة لمسة على طبق قبل تقديمه فامتدت ألسنة اللهب إلى الجدران والسقف.

وذكرت أجهزة الطوارئ، أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من مخرج الطوارئ الرئيسي.

المصدر: وكالات