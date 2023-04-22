المنشقون يحاولون الاستيلاء على كنيسة أرثوذكسية في قرية بمقاطعة كييف

أفاد اتحاد الصحفيين الأرثوذكس، بأن المنشقين وخصوم الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، يحاولون الاستيلاء على معبد تابع لهذه الكنيسة في قرية تريبوخوف في مقاطعة كييف.

وأضاف الاتحاد في بيان نشره على قناته في تيلغرام اليوم: "تشهد قرية تريبوخوف في مقاطعة كييف، محاولة للاستيلاء على معبد تابع للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

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ومن اللقطات التي نشرها الاتحاد، يمكن مشاهدة كيف يحاول أشخاص يرتدون الزي العسكري مع علامات تعريف القوات الأوكرانية، اقتحام مبنى الكنيسة، لكن أبناء الرعية لا يسمحون لهم بالدخول.

وتنظم السلطات الأوكرانية هجمات مستمرة على جميع الأضرحة الأرثوذكسية الرئيسية في أوكرانيا، حيث نظمت خلال العام الماضي أكبر موجة اضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد، اعتمادا على مزاعم علاقة هذه الكنيسة بروسيا. وقررت السلطات الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد حظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتم تقديم مشروع قانون حول الحظر الفعلي لهذه الكنيسة بأوكرانيا إلى البرلمان. كذلك تم فرض عقوبات على عدد من رجال الدين، وفيما بعد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليق جنسية عدد من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي