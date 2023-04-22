إيران تحتفل بأول أيام عيد الفطر (فيديو)

انطلقت في إيران صباح اليوم السبت الاحتفالات بأول أيام عيد الفطر المبارك مع مراسم صلاة العيد بإمامة مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي وسط جموع حاشدة في طهران.

وفي خطبة صلاة العيد قال خامنئي إنه رغم التوجهات السياسية والدينية المختلفة "على الشعب أن يحافظ علي وحدته وتماسكه"، محذرا من أن "العدو لا يريد هذه الوحدة والتلاحم بين أبناء المجتمع بل يريد إثارة الخلاف والنزاع بين مختلف أطياف الشعب".

بدء اقامة صلاة #عيد_الفطر بالعاصمة طهران بامامة #الامام_الخامنئي



بالترامن مع كل المدن الايرانية، توافد الالاف من أهالي العاصمة طهران الى مصلى الامام الخميني (قدس)وسط العاصمة لإقامة صلاة عيد الفطر السعيد بإمامة قائد الثورة الإسلامية سماحة آیة الله السيد علي خامنئي. pic.twitter.com/i5BfiUTW8T — قـناة الكـوثر (@alkawthartvir) April 22, 2023

وأضاف: "الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية في مجتمعاتنا وبلداننا ولجأوا اليوم إلى التضليل".

ودعا خامنئي مسؤولي البلاد الى "خدمة الشعب أكثر" والتعاون من أجل "حل المشاكل الكبرى والعقد التي تعاني منها البلاد".

واستذكر الإعلام الإيراني حضور الفريق قاسم سليماني صلاة العيد بإمامة خامنئي خلال السنوات الماضية، علما بأن خامنئي يقيم الصلاة هذه السنة بعد ثلاث سنوات من الانقطاع بسبب تفشي وباء كورونا، وسليماني كان حاضرا في آخر صلاة عيد أقامها المرشد.

لحظات من حضور الشهيد الحاج قاسم سليماني في صلاة عيد الفطر المبارك بإمامة السيد القائد علي الخامنئي “حفظه الله”

⁩ pic.twitter.com/CEFPd84vzy — فَٰاْطِمَة|☫' 𓂆 (@hfatima04) April 22, 2023

المصدر: RT