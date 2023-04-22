إسرائيل.. عطل في منصة حقل "ليفياثان" للغاز في المتوسط

أعلنت شركة "شيفرون ميديتيرانيان" الأمريكية للطاقة، عن عطل في منصة حفر حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الواقعة في البحر المتوسط مقابل السواحل الإسرائيلية من دون الكشف عن سبب العطل.

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وقالت الشركة في بيان "نتعامل حاليا مع حادث تشغيلي على منصة الحفر. وكجزء من روتين التعامل مع مثل هذه الحوادث، ولغرض حماية البيئة، تم تنشيط شعلة الحفارة. ولا يتسبب تنشيطها في حدوث مخاطر بيئية أو صحية".

وكان كونسورتيوم الشركات المالكة لحقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز، ويضم "شيفرون" الأمريكية و"نيو ميد إنرجي"، و"راتيو إنرجي" الإسرائيليتين، وافق في فبراير الماضي توسيع حقل ليفياثان، الذي ينتج حاليا نحو 12 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.

وقدر كونسورتيوم الشركات في المشروع، حجم الغاز القابل للاستخراج من حقل ليفياثان بنحو 22.9 ترليون قدم مكعب، مشيرين إلى أن الحقل أكبر مكمن للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط.



المصدر: واينت+وكالات