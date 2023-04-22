الطيران الحربي الروسي يدمر مستودع ذخيرة أوكراني

قال إيفان بيغما رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "جنوب"، إن الطيران الحربي الروسي تمكن من تدمير مستودع أوكراني للقذائف الصاروخية والمدفعية.

ووفقا له، خسر العدو في المستودع الواقع في اتجاه الكسندرو- كالينينسكي، حوالي 600 قذيفة صاروخية.

وأضاف الضابط: "وجهت الطائرات الحربية الروسية العاملة لصالح مجموعة قوات جنوب، ضربة قوية لمستودع أسلحة صاروخية ومدفعية تابع للعدو في المركز السكني سيرجيفكا. وأسفرت الضربة عن تدمير حوالي 600 قذيفة من قذائف راجمات الصواريخ".

في اتجاه مارينسكي، دكت مدفعية مجموعة "جنوب"، بنيرانها نقاط انتشار مؤقتة للواء المدفعية الأوكراني رقم 43 في منطقة غورنياكا، وفي نفس المنطقة تم استهداف تجمع لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية.

وقال الضابط: "تمكنت مدفعية الجيش الروسي في المركز السكني أوستروي، من تدمير مدفع هاوتزر معاد عيار 152 مم من طراز D-20، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 152 مم في منطقة المركز السكني غورنياكا".

وفي اتجاه أفدييفكا، قصفت مدفعية الجيش الروسي، نقاط مراقبة محصنة تابعة للواء رقم 110 بالجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي