بوشكوف يسخر من أحذية الساسة الكنديين الوردية

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، في تعليق نشره على قناته في تيلغرام، إن السياسيين الكنديين الذين ظهروا بأحذية وردية لم يقوموا بالدفاع عن النساء، بل أثاروا ضجة إعلامية

وأضاف بوشكوف: "سياسيون كنديون بأحذية نسائية. إنهم لا يخفون حتى أن هذا ضجيج إعلامي للمتحولين جنسيا، لا لحماية المرأة من العنف. كل شيء واضح مع هؤلاء المدافعين".

ومع منشوره، أرفق السيناتور الروسي، صورة للسياسيين الكنديين المشاركين في الحدث، حيث ظهروا مبتسمين أمام الكاميرا.

ويرى بوشكوف، أن جوهر هذا التصرف يبدو بعيدا عن محاربة العنف، والسياسيون الكنديون، على الأرجح ، كانوا يبحثون فقط عن ذريعة لارتداء أحذية زهرية من أجل القيام بهذا الشكل بـ" coming-out"، مغطى بدوافع سياسية.

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في وقت سابق نشر وزير النقل الكندي عمر الغبرا، على تويتر شريط فيديو ظهرت فيه مجموعة من السياسيين الكنديين بأحذية نسائية ذات كعب عال وردية اللون، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النساء ومحاربة العنف ضد المرأة كما أعلن.

المصدر: نوفوستي