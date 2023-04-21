مقاتلات يابانية ترافق قاذفتين صينيتين فوق المحيط الهادئ

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أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية أن مقاتلات يابانية رافقت قاذفتين استراتيجيتين تابعتين لسلاح الجو الصيني من طراز H-6 حلقتا فوق بحر الصين الشرقي والمحيط الهادئ.

وحلقت القاذفتين الصينيتين جنوب جزيرة أوكيناوا اليابانية من بحر الصين الشرقي في الاتجاه الجنوبي الشرقي إلى المحيط الهادي وعادت أدراجها.

وذكر أسطول العمليات الأمريكي السابع أن مجموعة حاملات طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية USS Nimitz نفذت دورية بالقرب من تايوان.

المصدر: إنترفاكس