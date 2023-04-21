وصول لولا دا سيلفا إلى البرتغال رغم تصريحاته المزعجة للغرب حول أوكرانيا

وصل رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى البرتغال اليوم، وسط التوتر مع الاتحاد الأوروبي بعد تصريحاته حول أن كييف والغرب يتقاسمان المسؤولية عن النزاع في أوكرانيا.

وكان لولا قد غرّد بالصور فور وصوله إلى لشبونة وأظهرته يسير على سجادة حمراء برفقة زوجته روزانجيلا.

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وأثار الرئيس البرازيلي الجدل نهاية الأسبوع الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة كانت تحرض على القتال بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثار غضب أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال اقتراحه "تنازل" أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم لإنهاء النزاع.

ومن المتوقع أن يلتقي لولا رئيس البرتغال ورئيس وزرائها نهاية هذا الأسبوع، وأن يشارك في قمة البرتغال والبرازيل.

ومن المقرر حضوره حفل تكريم الموسيقار والكاتب البرازيلي شيكو بواركي.

ويعتزم لولا إلقاء كلمة أمام البرلمان البرتغالي يوم الثلاثاء، وستكون التجارة أيضا على رأس جدول الأعمال من أجل تنفيذ اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وكتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية، والتي تم التوقيع عليها عام 2019 ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

المصدر: أ ب