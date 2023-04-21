كوريا الجنوبية والإمارات تبحثان خطة لإجلاء الكوريين عن السودان

أجرى وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، محادثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بحثا فيها سبل إجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين العالقين في السودان.

واتفق الوزيران على مواصلة المشاورات بما في ذلك تبادل المعلومات وبحث سبل الدعم، من أجل الإجلاء الآمن للمواطنين الكوريين الجنوبيين في السودان.

وأعربا عن قلقهما من استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم منذ يوم السبت الماضي، وأكدا على موقف البلدين بضرورة وقف الاشتباكات على الفور.

وأرسلت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية طائرة عسكرية من طراز "C-130J" على متنها 50 فردا من الطواقم الأمنية والطبية إلى السودان.

وغادرت الطائرة في الساعة 4:53 مساء، متوجهة إلى جيبوتي، حيث تم إغلاق مطار العاصمة السودانية الخرطوم حاليا.

ويبلغ إجمالي الكوريين الجنوبيين في السودان 26 شخصا، بمن فيهم الدبلوماسيون.

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المصدر: "يونهاب"