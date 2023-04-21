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أوكرانيا توقع مع ألمانيا وبولندا اتفاقية حول مركز لصيانة دبابات ليوبارد

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أوكرانيا توقع مع ألمانيا وبولندا اتفاقية حول مركز لصيانة دبابات ليوبارد
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 قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في تغريدة على تويتر، إن أوكرانيا وألمانيا وبولندا وقعت على مذكرة نوايا حول افتتاح مركز لصيانة دبابات ليوبارد 2 للقوات الأوكرانية.

وأضاف الوزير: "تم عقد جلسة لتحالف الدبابات. أنا ممتن لزميلي الألماني بوريس بيستوريوس وزميلي البولندي ماريوس بلاشاك لدعمهما الثابت لأوكرانيا. وقعنا اليوم مذكرة نوايا لفتح مركز لصيانة وإصلاح دبابات القتال الرئيسية في القوات الأوكرانية- ليوبارد 2".

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ونوه الوزير الأوكراني إلى أن المركز سيتواجد على أراضي بولندا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، عزم بلاده على استضافة مركز خدمة أوروبي لدبابات أبرامز الأمريكية، وكذلك إنتاج ذخيرة اليورانيوم المنضب لها.

المصدر: نوفوستي

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