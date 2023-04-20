الدنمارك وهولندا ستسلمان لأوكرانيا 14 دبابة من طراز ليوبارد

قالت وزارة دفاع الدنمارك، بعد لقاء بمجلس السياسة الخارجية الدنماركي، إنها تنوي مع هولندا تسليم أوكرانيا 14 دبابة من طراز ليوبارد-2.

وجاء في بيان صدر عن الدولتين: "تعلن هولندا والدنمارك اليوم عن عزمهما على اقتناء وتجديد ونقل 14 دبابة Leopard 2A4 بشكل مشترك إلى أوكرانيا بعد التعاون بنجاح مع ألمانيا للحصول على ما لا يقل عن 100 دبابة من طراز Leopard 1A5. سيتم تسليم دبابات Leopard 2 إلى أوكرانيا اعتبارا من بداية عام 2024 وذلك في إطار التزامنا طويل الأجل تجاهها. القيمة التقديرية لهذه الدبابات تبلغ 165 مليون يورو سيتم تقسيمها بالتساوي بين بلدينا. وبهذه الطريقة، سنشارك معا في تحالف ليوبارد، الذي يحظى بدعم قوي من العديد من الشركاء والحلفاء".

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ونوه البيان بأن القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، سيبلغ زملاءه من 50 دولة تدخل في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية (UDCG) في 21 أبريل في اجتماع للمجموعة في قاعدة رامشتاين الجوية.

من جانبه قال لوند بولسن، في تعليقه على الموضوع: "مع الأمل بأوروبا سالمة وآمنة، لا يجوز أن نترك الأوكرانيين يقاتلون بمفردهم".

المصدر: تاس