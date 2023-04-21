مسؤول: القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه

أفاد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة بأن الجيش الأوكراني استخدم أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه، ما أدى إلى إصابة جندي واحد.

وكتب روغوف عبر "تاغرام" : "حاول مسلحو القوات الأوكرانية استخدام مادة كيميائية ضد مقاتلينا على محور زابوروجيه. حاول النازيون الأوكرانيون رش مادة غير معروفة باستخدام طائرات بدون طيار. استجاب مقاتلونا للحادث بسرعة، ما ساعد في تفادي إصابات خطيرة، مع تعرض أحد الجنود لحرق كيميائي".

وأضاف أنه "تحسبا لاحتمال تكرار مثل هذا الهجوم، تم توزيع أطقم للحماية الكيميائية (على الجنود الموجودين) في الخطوط الأمامية".

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يذكر أنه منذ بداية عام 2023، تم تسجيل عدة حالات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات لأوكرانيا، حيث استخدم الجيش الأوكراني ذخائر كيميائية على محوري أرتيوموفسك ودونيتسك في أوائل مارس، وفي أرتيوموفسك وسوليدار في فبراير.

وسبق أن أشار يان غاغين، الخبير العسكري السياسي، مستشار رئيس القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن الوحدات الأوكرانية نفسها لا تخفي امتلاكها أنواعا من الأسلحة المحظورة، وتنشر بشكل دوري فيديوهات لقنابل غاز ومروحيات مسيرة أجنبية الصنع تستخدم لإطلاقها.

المصدر: "تاس"