الأمريكيون ينفقون على الماريجوانا أكثر من الشوكولا

كشف تقرير جديد أن الأمريكيين أنفقوا أموالا على الماريجوانا العام الماضي أكثر مما أنفقوا على الشوكولا، وذلك بعد تغييرات كبيرة في قوانين الماريجوانا في البلاد.

وحسب موقع MJBizDaily، الذي يتابع عمليات البيع القانونية للقنب والحشيشة والماريجوانا، وصلت قيمة المبيعات إلى 30 مليار دولار، بزيادة أكثر من 12 مليون دولار عن العام السابق، عندما سمح لواشنطن وكولورادو ببيعها.

مع استمرار ظهور محال بيع الماريجوانا في جميع أنحاء البلاد استفادت صناعة القنب القانونية، حيث شهدت تقييم السوق الخاص بها تضخما في العام الماضي، وقد تشهد مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة.

وفي غضون ذلك، تجاوز إجمالي المبلغ الذي أنفقه الأمريكيون على منتجات الماريجوانا المبالغ التي أنفقت على مسكنات الألم وحتى الحلويات، والتي تجتذب 22.8 مليار دولار و18.2 مليار دولار على التوالي.

ولقياس قيمة الصناعة، تشاورت MJBizDaily مع الاقتصاديين وحللت العديد من قواعد البيانات، وتوصلت في النهاية إلى استنتاج مفاده أنه بحلول عام 2024، يجب أن يزيد المبلغ الذي يتم إنفاقه على الحشيش القانوني بمقدار 3.6 مليار دولار أخرى.

وبحلول عام 2028، تتوقع الشركة أن تقترب مبيعات الماريجوانا من 57 مليار دولار.

المصدر: Daily mail