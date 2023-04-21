 
مباشر

زلزال بقوة 4 درجات يضرب بحر قزوين

أخبار العالم

زلزال بقوة 4 درجات يضرب بحر قزوين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v62z

قالت هيئة رصد الزلازل في أذربيجان، في بيان لها اليوم الجمعة، إن هزات أرضية بقوة 4 درجات ضربت في بحر قزوين على عمق 60 كيلومترا.

وأضاف البيان: "وقع زلزال بقوة 4 درجات في بحر قزوين على عمق 60 كلم. وسجلت الهزات الارتدادية في الساعة 04.56 (03.56 بتوقيت موسكو)".

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة الإكوادور
زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة الإكوادور

ولم ترد أية أنباء حتى الآن، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

في 24 نوفمبر من العام الماضي، أبلغت هيئة رصد الزلازل في أذربيجان عن زلزال بقوة 4.2 درجة في بحر قزوين.

في تلك الفترة، كان مركز الهزات على عمق 61 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا