زلزال بقوة 4 درجات يضرب بحر قزوين

قالت هيئة رصد الزلازل في أذربيجان، في بيان لها اليوم الجمعة، إن هزات أرضية بقوة 4 درجات ضربت في بحر قزوين على عمق 60 كيلومترا.

وأضاف البيان: "وقع زلزال بقوة 4 درجات في بحر قزوين على عمق 60 كلم. وسجلت الهزات الارتدادية في الساعة 04.56 (03.56 بتوقيت موسكو)".

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ولم ترد أية أنباء حتى الآن، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

في 24 نوفمبر من العام الماضي، أبلغت هيئة رصد الزلازل في أذربيجان عن زلزال بقوة 4.2 درجة في بحر قزوين.

في تلك الفترة، كان مركز الهزات على عمق 61 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي