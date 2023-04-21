استطلاع للرأي يظهر انقساما حزبيا كبيرا حول لائحة الاتهام الموجهة لترامب

كشف استطلاع جديد للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن لائحة الاتهام التي وجهت إلى الرئيس السابق في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، مبررة، رغم انقسام الآراء على أسس حزبية.

ووفقا لاستطلاع AP-NORC، فإن 57٪ من الأمريكيين يعتقدون أن لائحة اتهام هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن كانت مبررة، وقال 57٪ من المستجيبين إنهم يعتقدون أن لائحة الاتهام كانت ذات دوافع سياسية.

وكانت النتائج منقسمة بشدة على أسس حزبية، حيث قال 90٪ من الديمقراطيين و25٪ من الجمهوريين إن لائحة الاتهام كانت مبررة، بينما قال 86٪ من الجمهوريين و34٪ من الديمقراطيين إن الدافع سياسي.

وفيما يتعلق بمسألة قانونية تصرفات ترامب في قضايا مختلفة ضده، قال 41٪ فقط من الأمريكيين إن أفعاله كانت غير قانونية في قضية مدفوعات الأموال الصامتة، لكن هذا الرقم يرتفع بشكل حاد إلى 49٪ و53٪ عندما يتعلق الأمر بدوره المزعوم في الهجوم على مبنى الكابيتول والتدخل في فرز الأصوات بولاية جورجيا لعام 2020.

وأفاد الاستطلاع بأن 70% من الأمريكيين لا يريدون أن يترشح ترامب مرة أخرى للرئاسة، ويؤيد ترشحه 55% من الجمهوريين، ويعارضه 93٪ من الديمقراطيين و63٪ من المستقلين.

المصدر: "فوربس"