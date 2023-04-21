محاكمة 8 هنود في قطر بتهمة التجسس على برنامج غواصات سري لمصلحة إسرائيل

ذكرت تقارير صحيفة في الهند أن ثمانية ضباط سابقين في البحرية الهندية اعتقلوا في قطر العام الماضي سيحاكمون قريبا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن "المعتقلين متهمون بالسعي لجمع معلومات استخبارية عن مشروع سري لغواصة قطرية تصنع في إيطاليا، ويعتقد أنه من الأصعب على الأعداء اكتشافه".

وبدأت الإجراءات القانونية ضد المتهمين في 29 مارس الماضي، بعد القبض عليهم في أغسطس 2022.

وبحسب ما ورد فإن الضباط الثمانية، عملوا في شركة استشارية تابعة لوزارة الدفاع القطرية.

Eight former Indian naval personnel are currently facing trial in Qatar on charges of espionage for Israel and are accused of gathering intelligence on Qatar's secret project to acquire high-tech submarines manufactured in Italy. #QATAR#Indiahttps://t.co/fyo67pLHNS — The Himalayan Post (@post_himalayan) April 20, 2023

وقال مصدر مخابراتي في الهند، إن نيودلهي حاولت إقناع الدوحة بأن رعاياها لم يشاركوا في أي نشاط استخباراتي معاد ضد الإمارة، لكن هذه الجهود باءت بالفشل، مشيرا إلى أن "القطريين يصرون على أن المعلومات الاستخباراتية الخاصة ببرنامج الغواصة الخاصة بهم تم نقلها إلى إسرائيل".

وذكر المصدر أن وكالة المخابرات القطرية قالت إنها اعترضت "اتصالات إلكترونية" نقل فيها المتهمون معلومات حساسة حول برنامج الغواصة. ومع ذلك، لم يتم تقديم هذه الأدلة إلى الهند.

وتفيد التقارير بأن مصنع الشركة التي تصنع الغواصات لقطر يقع في مدينة بيرغامو الإيطالية، وأن السفن المعنية هي نماذج مصغرة للغواصات U212، تم بناؤها بالتعاون بين إيطاليا وشركة ThyssenKrupp الألمانية.

المصدر: i24 news + The Print