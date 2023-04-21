فقدان 4 أشخاص بحريق مركب صيد روسي قبالة كوريا الجنوبية (صور)

أفاد خفر السواحل الكوري الجنوبي، صباح الجمعة، باندلاع حريق في مركب صيد روسي يحمل 25 شخصا في مدينة أولسان الساحلية الجنوبية الشرقية، ما أسفر عن فقد 4 أشخاص.

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وقال المسؤولون في خفر السواحل إن السفينة التي تزن 769 طنا كانت تحمل 100 طن من المأكولات البحرية في المياه قبالة أولسان، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرقي سيئول، وتتحرك باتجاه روسيا عندما اندلع الحريق في الساعة 12:43 صباحا. وكان جميع أفراد الطاقم من الروس.

وبعد تلقي مكالمة استغاثة، أرسل خفر السواحل سفن إنقاذ إلى الموقع، لكن فقد أربعة من أفراد الطاقم على الرغم من ذلك. وتم إنقاذ 21 شخصا، 19 منهم دون إصابات، وأصيب اثنان بجروح طفيفة.

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وقالت وكالة "يونهاب" إنه مع المساعدة من سفن البحرية، تواصل السلطات جهودها للبحث عن المفقودين الأربعة وإخماد النيران.

المصدر: يونهاب