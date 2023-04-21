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كولومبيا.. مقتل 3 أشخاص بانفجار في منجم

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كولومبيا.. مقتل 3 أشخاص بانفجار في منجم
Globallookpress Ferley Ospina/dpa
صورة من الأرشيف
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أعلنت السلطات الكولومبية مقتل 3 أشخاص وفقدان 4 آخرين جراء انفجار في منجم وسط البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للمناجم في كولومبيا، يوم الخميس، أن المعلومات الأولية تشير إلى إنقاذ 4 أشخاص وفقدان 4 آخرين والعثور على 3 جثث بعد انفجار في منجم في كوكونوبا بمقاطعة كونديناماركا وسط البلاد.

ولا تزال أعمال البحث والإغاثة مستمرة. ولم يتم تحديد سبب الانفجار بعد.

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وأكدت الوكالة الوطنية إغلاق كافة المناجم في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

المصدر: RT

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