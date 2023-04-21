كولومبيا.. مقتل 3 أشخاص بانفجار في منجم

أعلنت السلطات الكولومبية مقتل 3 أشخاص وفقدان 4 آخرين جراء انفجار في منجم وسط البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للمناجم في كولومبيا، يوم الخميس، أن المعلومات الأولية تشير إلى إنقاذ 4 أشخاص وفقدان 4 آخرين والعثور على 3 جثث بعد انفجار في منجم في كوكونوبا بمقاطعة كونديناماركا وسط البلاد.

La ANM informa que la explosión en las minas de carbón en Cucunubá, Cundinamarca, que se registró sobre la 1:00 a.m., deja un reporte preliminar de 4 trabajadores rescatados, 4 desaparecidos y 3 cuerpos hallados sin vida y están en proceso de ser evacuados hacia la superficie. pic.twitter.com/juuAJFvvoP — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) April 20, 2023

ولا تزال أعمال البحث والإغاثة مستمرة. ولم يتم تحديد سبب الانفجار بعد.

إقرأ المزيد

وأكدت الوكالة الوطنية إغلاق كافة المناجم في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

المصدر: RT