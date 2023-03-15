كولومبيا.. مقتل 11 عاملا في سلسلة انفجارات في مناجم الفحم!

لقي أكثر من 11 شخصا مصرعهم، في سلسلة انفجارات وقعت في عدد من مناجم الفحم في بلدية سوتاتوسا وسط كولومبيا.

وذكرت صحيفة El Tiempo، أن لحظة وقوع الحادث كان داخل المنجم أكثر من 30 عاملا، لقي ما يقارب الـ 11 منهم مصرعهم، وبقي 17 عاملا محاصرين في الأنفاق تحت الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانفجار الأول وقع مساء أمس الثلاثاء في أحد مناجم الفحم في سواتاوز، وأعقبه سلسلة انفجارات في المناجم الأربعة المجاورة.

وأفاد حاكم مقاطعة كونديناماركا، نيكولاس جارسيا بوستوس، بأن الانفجارات التي وقعت في المناجم في بلدة سوتاتوسا ترجع إلى "تراكم" الغاز، والذي انفجر إثر "شرارة أحدثتها أداة" أحد العمال.

وأكد نيكولاس جارسيا، أن عمليات إنقاذ العمال العالقين تحت الأرض لا تزال جارية، ويتم التحقق من حيثيات سلسلة الانفجارات.

المصدر: تاس