حريق على متن سفينة صيد روسية قبالة كوريا الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية باندلاع حريق على متن سفينة صيد روسية قبالة سواحل كوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن خفر السواحل الكوري الجنوبي، أن الحريق نشب عند الساعة 0:43 حسب التوقيت المحلي (18:43 مساء الخميس بتوقيت موسكو)، على متن سفينة كنت تقل 100 طن من ثمار البحر، متجهة إلى روسيا.

ووقع الحادث بالقرب من ميناء أولسان في جنوب شرقي شبه الجزيرة الكورية. وأرسل خفر السواحل سفينة الإنقاذ إلى المنطقة بعد تلقي نداء استغاثة.

وكان على متن السفينة الروسية 25 شخصا، كلهم مواطنو روسيا. وأنقذت السلطات الكورية الجنوبية 21 شخصا، أصيب اثنان منهم بجروح طفيفة.

ولا يزال البحث جاريا عن 4 أشخاص من أفراد طاقم السفينة الروسية.

المصدر: تاس