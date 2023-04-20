غالانت: إيران تمول تنظيمات مناهضة لإسرائيل بمليارات الدولارات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن إيران تمول تنظيمات مناهضة لإسرائيل بمليارات الدولارات.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقاء مع المراسلين العسكريين يوم الخميس، من أن إيران أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة النووية.

وصرح بأنه وفي مواجهة هذا التهديد، يجب على المرء أن يتصرف بإحدى طريقتين عمل عسكري أو تهديد عسكري حقيقي.

وذكر أن إيران تشعر بثقة متزايدة بالنفس، مشيرا إلى أن الغرب يفتقر إلى الأدوات الفعالة ضدها.

وقال غالانت: "بينما تنشغل إسرائيل في التعامل مع مبعوثي إيران، فإنها تزداد قوة اقتصاديا وعسكريا وهذا يعطيها مجالا لردع محاولاتها".

وأضاف أن إيران تحاول إشعال جميع الجبهات ضد إسرائيل وخاصة في الجبهة الشمالية من لبنان وسوريا.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن تل أبيب تدمر بشكل منهجي التحركات الإيرانية في المنطقة، مشددا على أنهم لن يسمحوا لإيران بتأسيس جيش إيراني في سوريا وبأن تكون الأراضي السورية منطلقا لأسلحة متطورة باتجاه لبنان.

المصدر: "i24 news"